VERREAULT, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Marcel Verreault, conjoint de dame Henriette Couture, fils de feu monsieur Théodore Verreault et de feu dame Delphine Paré. Natif de Château-Richer, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Henriette, ses enfants : Réjean (Lucie Roy), feu Mario et Jean-Guy; ses petits-enfants : Isabelle (Bruno Chouinard), Catherine (Alexis Germain) et Noémie; ses frères et sœurs : feu Raymond (Gisèle Vézina), Jeannette (feu Jean-Guy Vézina), feu Joseph, Suzanne (feu André Therrien) et feu Madeleine Paré (feu Léo Gravel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture : Micheline (Gaston Marcoux), André (Claudette Blais) et Lise; le fils d'Henriette Mario et ses enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et pour toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.