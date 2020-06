GENEST, Gilles



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 13 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilles Genest, conjoint de dame Line Houle, fils de feu monsieur Norbert Genest et de feu dame Yvonne Genest. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses beaux-enfants: Alain Godbout (Martine Dorval), Patrick Godbout (Lucie Lachance), Martine Godbout (Jean-François Laflamme), feu Denis Godbout, Nathalie Godbout et Isabelle Godbout (Daniel Linteau); ses 14 beaux-petits-enfants et ses quatre arrière-petites-filles. Il était le frère de: feu Roland (feu Georgette Laroche), feu Adrien (feu Rolande Rousseau), feu Gaston (feu Madeleine Langlois), feu Gérald, Ghislaine, feu Lucille (Jean-Guy Pelletier), Madeleine (Jacques Turcotte), Jacqueline et feu Guy (France Laplante); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Houle: feu Gisèle (feu Jean-Paul Biron), feu Colette (feu Yves Mauboussin), feu Christian (Denise Crevier); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CLSC Jacques-Cartier pour leur dévouement et leurs soins attentifs.On se souviendra de Gillescomme d'un homme généreuxau cœur d'or.