PELLETIER, Cécile Chamberland



Aux Jardins du Haut-St-Laurent, le 11 juin 2020, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédée dame Cécile Pelletier Chamberland, épouse de feu monsieur Armand Pelletier, fille de feu dame Blanche Pépin et de feu monsieur Arthur Chamberland. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Sylvia Puchol), Luc, Jacques (Josette Maguire), Suzanne et Claude (Annie Levesque); ses petits-enfants: Nadia (Denis Dickner), Geneviève, Véronique (Carl Latulippe), Jean-Philippe (Marjorie Ouellet) et Nicolas (Jacinthe Manny); ses arrière-petits-enfants: Emy, Joanie, Simon, Gabriel, Mathis, Zack, Nathan, Théo, Adam, Lenna et Léa, Ana-Rose et Jacob; ses frères et sœurs: Jean-Marie P.B., feu Gertrude (feu Armand Fortin), feu Claire, Madeleine (feu Georges Brisson), feu Pierre (feu Gaby Hudon), Monique (feu Adrien Carpentier), feu Antoine (feu Marie-Paule Rochon) et feu Jacques (Pierrette Bourgoin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier: feu Adrien (feu Georgette Puchol), feu Jean-Paul (feu Yvanna Boucher), feu Jeanne D'Arc (feu Roland Simard), feu Adrienne (feu André Boucher), feu Maurice (feu Florence Robichaud), feu Jacqueline (feu Jean-Paul Robitaille), feu Roland (Ghislaine Lachance), André (Mariette Lavallée) et feu Roméo (feu Carole Lachance); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel des Jardins du Haut-St-Laurent pour leur bienveillance et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe.