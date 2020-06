RENAUD, Dany



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 13 avril 2020, à l'âge 53 de ans, est décédé monsieur Dany Renaud, époux de madame Marie-Christine Doucet. Il était le fils de feu monsieur Lucien Renaud et de feu madame Marie-Blanche Perron. Il demeurait à l'Ange-Gardien autrefois de Saint-Félicien. La famille vous accueilleraà compter de 14h à 16h au centre commémoratifMonsieur Renaud laisse dans le deuil son épouse Marie-Christine Doucet; ses enfants: Andréanne et William; sa belle-mère adorée Raymonde Gagnon (feu Richard Doucet) ses frères et sœurs: Donald (Diane Bélanger), Rodrigue (Victoire Rivard), Denise (feu Victorin Séguin, Jean-René Simard), Mario (Irène Boilard), Chantal (Colette Laflamme) et Louise; ses belles-sœurs et son beau-frère: Ghislaine Coulombe (feu Bernard Renaud), Chantal Michaud (feu Yvan Renaud), feu Jean Renaud, Myriam Guay (feu Claude Renaud, Dominique Bilodeau) et François Doucet (Liliane Halab); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Pierre Boutet, au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, au personnel des soins à domicile du CLSC d'Orléans ainsi que celui du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sourdine, 1090 Boul. René-Lévesque Ouest, Québec (Qc) G1S 1V5 www.sourdine.qc.ca