GARON, Lucienne Pelletier



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 19 mars 2020, entourée de l'amour de sa famille, est décédée à l'âge de 94 ans et 5 mois, madame Lucienne Pelletier épouse de feu monsieur Léo Garon. Elle était la fille de feu Armand Pelletier et de feu Anna Bérubé. Elle a demeuré à Saint-Roch-des-Aulnaies, à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie et à La Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 14 h à 14 h 55.et de là les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Denis. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Gilberte (feu Georges Pelletier), feu Lauréat (Thérèse Leclerc), feu Patrice (feu Lucille Hudon), elle était aussi la soeur de Marie-Paule et Annette, décédées en bas âge; et de la famille Garon, elle était la belle-soeur de: feu Lionel (feu Aline Dubé), feu Marcel (feu Madeleine Sirois), feu Roland, feu Paul-Armand, feu Lucille (feu Jacques Nadeau). Sont aussi affectés par son départ son filleul Antoine Pelletier, ses neveux et ses nièces des familles Pelletier et Garon, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Roch-des-Aulnaies ou à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, en ligne: www.fondationhndf.ca. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille désire remercier la docteure Isabelle Pelletier, les CLSC de La Pocatière et de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que la résidence Domaine Angélique pour les bons soins et/ou les services rendus.