MICHAUD, Andrée



Au CHU - Hôtel-Dieu de Québec, le 3 avril 2020, à l'âge de 57 ans, est décédé madame Andrée Michaud, conjointe de monsieur Sylvain Cardinal, fille de madame Denise Roy et feu monsieur Fernand Michaud. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 20 juin 2020, de 13h30 à16h30. Elle laisse dans le deuil également, ses sœurs: Diane (Nicolas Bégin) et Hélène; sa belle-mère Huguette Tremblay (Marcel Laberge), son beau-père Roger Cardinal, sa belle-sœur Sandra (Karl Langlois), son beau-frère Robert, son oncle Claude Roy (Bernadette Morin), sa tante Huguette Roy ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Son conjoint désire remercier tout le personnel du CHU de Québec, spécialement l'équipe du centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO) pour leur dévouement et bons soins prodigués, particulièrement, Dr Alexandra Sebastianelli pour son humanité et professionnalisme.