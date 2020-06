LACHANCE, Benoit



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juin 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Benoit Lachance, époux de feu madame Claudette Pouliot. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifMonsieur Lachance laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Réjean Picard) et Céline (Claude Bougie); ses petits-enfants: Philippe et Véronique Bougie et Audrey Picard; ses frères et soeurs: Denis (Louise Paquin), Jean-Claude (Jocelyne Boudreau et Lise; sa belles-sœur: Mme Claire Pouliot (Jacques Langevin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Il était également le frère de feu Marielle Lachance (feu Claude Matte). Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Manoir de l'Atrium et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement.