LAMARRE, Pierre



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 juin 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Pierre Lamarre, fils de feu dame Doris Picard et de feu monsieur Joseph Lamarre. Il demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laIl laisse dans le deuil, sa fille Jessee (Yannick Tremblay); ses frères et sœurs: Nelson (Ginette Lamontagne), Réjeanne (Louis Arthur), Richard (Denise Tremblay), Roseline (Claude Verreault), Anne, Linda (Benoît Lefebvre), Jacques (Johanne Légaré), Patricia (Carol Massé), Thérèse (Stéphane Raymond); ses oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que ses grands chums Mélissa Morin, Mario Lepine, Chinois, Jean-Yves Perron et plusieurs ami(e)s.