VILLENEUVE, Eugène



Au CHSLD Côté Jardins, le 11 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Eugène Villeneuve, époux de dame Pierrette Gosselin, fils de feu dame Justine Duguay et de feu monsieur Azarias Villeneuve. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Pierrette Gosselin; sa fille Sandra (Frédéric Sirois), son petit-fils Thomas Villeneuve Tremblay (Andréa Boily), sa sœur feu Antoinette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin: feu Huguette (feu Fernand Genest), Hervé, feu Victor, Thérèse (Claude Deschamps), Marcel (Diane Corriveau) et Denise (Marcel Pouliot), sa filleule Nancy Langelier. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux et très chers ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Patro Roc Amadour, 2301, 1e Avenue, Québec (Qc) G1L 3M9 tél. :418-529-4996.