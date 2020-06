PLANTE, André



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 mai 2020, à l'âge de 94 ans est décédé M André Plante, époux de feu Dame Gemma Mercier. Il demeurait à Lévis, autrefois de St-Lambert de Lauzon. Il laisse dans le deuil ses enfants: René (Diane Martin), Robert (Lucie Bussière), Jacques (feu Aline Picard, Colette Blais), Gérard (Guylaine Goulet), Diane (Alain Thibault), Hélène, Yvon, Benoît (Pauline Soucy), Cécile (Jocelyn Arguin), Réjean, feu Serge, ses 20 petits-enfants et ses 27 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: Louise (feu Lactance Guay), Raymond (Monique Grenier), Yvonne (feu Gonzague Guay), Jeannine (feu Fernando Gosselin), Thérèse Roy (feu Léo Plante), feu Lillianne (feu Camil Tardif), Lilianne Bolduc (feu Marcel Plante) Jean-Guy (Pierrette Beauvais), feu Paul, feu Émile, Gisèle (feu Roger Bolduc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mercier: feu Raymond, Rose Armande (feu Maurice Paquette), René, Majella (Jeannine Boucher); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille se réunira à la chapelle du complexeL'inhumation suivra au cimetière de St-Lambert de Lauzon.