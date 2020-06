CÔTÉ, Jean-Marie, OMI



Décédé à Richelieu, Qc, le 15 juin 2020, à l'âge de 87 ans et 8 mois, le Père Jean-Marie Côté, missionnaire Oblat de Marie Immaculée avait presque 60 ans de vie religieuse et 55 ans et demi de vie sacerdotale. En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil une sœur Denise, 3 frères: Roméo (Denyse Allard), Raymond (Anita Rochette) et Richard (Rachel Germain); 3 belles-sœurs: Liliane Larochelle (feu Roger), Janine Hamel (feu Gustave), Céline Roy (feu André) et un beau-frère: François Racette (feu Rita); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Dans la famille, il y a aussi plusieurs décédé(e)s: Jeannette (Albert Carpentier), Rolland (Rollande Côté), Marcel (Brigitte Julien), Marie-Claire (Ludger Girard), Carmelle (Bernardin Amyot), Guy (Mariette Marois) et Yvon (Nicole Vachon).