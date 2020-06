FORTIN, Marthe



Le 7 juin 2020, est décédée à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'aube de ses 75 ans, Mme Marthe Fortin, fille de feu M. Armand Tremblay et de feu Mme Rose Laforge. Elle demeurait à Québec, autrefois de Métabetchouan. Elle laisse dans le deuil sa fille : Sandra Boivin ; ses petits-enfants: Francis Boivin-Noel et Rose Fortin ; ses frères et sœurs : feu Jean-Charles Tremblay (feu Solange Côté), feu Louise Fortin (feu Germain Gélinas) et Céline Fortin (Clayton Glidden) ; ses filleules : Hervé Tremblay, Anne-Marie Gélinas, Marie-Ève Boivin et Doris Boivin-Larouche ; sa grande amie Mariette Larouche ; ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'aile des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur délicatesse envers Mme Marthe.Les cendres seront déposées au cimetière de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.Ceux et celles qui le désirent peuvent faire don à Soli-Can Lac-St-Jean Est (1540, boulevard Auger Ouest, Alma, QC G8C 1H8 Tél : (418) 662-8306) (https://solican.org)