GOSSELIN, Jeanne Fugère



Au Centre Paul-Gilbert de Lévis, le 11 juin 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jeanne Gosselin. Elle demeurait autrefois à Grand-Mère, ainsi qu'à Lévis depuis 2010. Elle laisse dans le deuil ses fils : Pierre Fugère (Lise Ouellet), Gilles Fugère (Céline Bélanger) et Alain Fugère; ses petits-enfants : Sana (Rémi Potvin), Maelle et Jasmé, Caroline (Marie-Hélène Caron), Laurent (Jenny Leang) et Nicolas (Mylène Genest); ses arrière-petits-enfants : Clémence, Isaac et Tristan, ainsi que le père de ses enfants monsieur Sylvio Fugère. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Centre Paul-Gilbert pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).