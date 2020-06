BÉLAND, Richard



À l'Hôpital du Jeffery Hale, 6 juin 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Richard Béland, conjoint de madame Liza Dubé, il était le fils de feu dame Fernande Gosselin et feu monsieur Raymond Béland. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Liza, son frère et ses sœurs: Jacques (Huguette Therrien), Diane et Jocelyne; les enfants de sa conjointe: Micheline Dubé (Bruno Morillon), Raymond Dubé (Martine Boulanger), feu Clément Dubé (Lise Lefrançois), Sylvia Dubé (Alain Giguère) et Chantal Dubé; les petits-enfants de sa conjointe: Martin Morillon (Sabrina Vachon), François Morillon, Marilyn Dubé (Nicolas Gagné), Vicky Giguère (Pascal), Jessye Giguère, Tanya Dubé, Amélye Dufour, Cassandra Dubé, Christina Dubé, Maire- Louise; ses arrière-petits-enfants: Tyler, Allyson, Jake, Jayden, Liam, Mya et Daymond; ses belles-sœurs: Gertrude Nolin et Vina Hendrix; son ex-beau-frère: Denis Leclerc (Francine Proulx); ses grands amis: Steeve Auger, Normand Turcotte et Guy Labrecque; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital du Jeffery Hale pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (QC), G1K 5Y9, Tél. : (418) 657-5334.