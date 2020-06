HUDON, Marie-Paule



À l'Hôpital Général de Québec, le 11 juin 2020, à l'âge de 95 ans et 2 mois, est décédée madame Marie-Paule Hudon, épouse de feu monsieur Richard-Antonin Lefebvre, fille de feu madame Marie-Emma Roy et de feu monsieur Paul-Émile Hudon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil ses enfants: Paule et Richard (Marie-Claire); ses petits-enfants: François (Katlheen), Vincent, Marie-Michèle (Simon-Pierre), Sara-Ève (Jonathan); ses arrière-petits-enfants: Maïna, Mélie, Lexie, Émile et Antoine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœur : Lucyle, Lucien et Guy. La famille tient à remercier les employés du CHSLD Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur compassion auprès de leur mère et aussi à l'égard de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer à l'adresse suivante: https://fqc.qc.ca/fr