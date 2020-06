LEMIEUX DION, Rita



À la Résidence du Cap, le 4 juin 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Rita Lemieux, épouse de feu monsieur Rénald Dion. Elle était la fille de feu dame Ida Couillard et de feu monsieur Ernest Lemieux. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Caroline Ouellet), Jean-Marc (France Giasson), Stéphane, Chantal (Stéphane Barde) et Francis (Maude Catellier); ses petits-enfants : Catherine et Claudia Dion; Tania Dion, Nicole Dion; Cynthia et Antony Barde; Maxime et Samuel Dion; son arrière-petite-fille : Maéva Hamel. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Claude (Francine D'Amours), Jean-Louis (Nicole Deschênes), Denise (Hervé Picard), Denis (Claire Thibault), Marcel (Pauline Jalbert), Michel (Patricia Bélanger), France (Jacques Richard); de la famille Dion : Huguette, Rolland (Noëlla Chabot), Michel (Hélène Walsh). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de la Résidence du Cap, particulièrement à Line Caron et Nathalie Labonté, pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.