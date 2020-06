COUTURE, Raymond



À son domicile, le 2 juin 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Raymond Couture, fils de feu Adrien Couture et de feu Marie-Estelle Buteau. Compagnon de madame Ghislaine Thériault, il demeurait à La Durantaye. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Sylvain Lacasse), Steeve (Chantal Duquette), David (Marie-Claude Paré) et Nicolas (Jolyane Paré); la mère de ses enfants, madame Christiane Lapointe; ses petits-enfants: Élodie, Sandrine et William Lacasse, Rose, Gabriel et Samuel Couture, Mathis et Alexis Couture, Juliette, Alice et Adèle Couture; ses frères et soeurs: Gaston (Pauline Ouellet), Serge (Francine Plante), feu Josée, Sylvie (Claude Boucher), feu Jean (Nicole Harton (Serge Charest)), feu Yvan, feu Yves et Martin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 16h.