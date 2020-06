BOUDREAULT, S.Georgine, CND

(S.S.Pierre-Chrysologue)



À l'Accueil Marguerite-Bourgeoys, Québec, le 10 juin 2020, à l'âge de 90 ans dont 68 ans 9 mois de vie religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée sœur Georgine Boudreault. Elle était la fille de feu monsieur Alcide Boudreault et de feu madame Auxille Gaudet et a demeuré pendant de très nombreuses années aux Îles-de-la-Madeleine.Outre les membres de sa communauté, y compris les associées de la CND, soeur Georgine laisse dans le deuil sa belle-soeur Louise Leblanc (feu Michel Boudreault); plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins et cousines. Soeur Georgine est allée rejoindre dans la maison du Père ses sœurs: Arilda (feu Évé Fougère), Gertrude (feu Éric Boudreau) et Adrienne (feu Hector Boudrea) et son autre frère Chrysologue.Les religieuses remercient sincèrement le personnel des services auxiliaires ainsi que le personnel soignant pour la qualité du respect de la personne et les très bons soins prodigués avec affection et tendresse.