VILLENEUVE, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus le 14 juin dernier est décédé monsieur Denis Villeneuve à l'âge de 68 ans. Il était le fils de feu Raymond Villeneuve et de feu Anne-Marie Auclair. Outre sa conjointe madame Chantal Thibault, il laisse dans le deuil ses enfants: Marina (Frédéric Drouin) et Luc (Sara Bilodeau); ses beaux-enfants: Frédéric Matte (Mélissa Desrosiers), Alexandre Matte (Sarah Jean) et Dominic Matte; ses petits- enfants: Manuel, Élie, Édouard et William; ses frères et sœurs: feu Robert (Francine Grondin), Georges (Suzanne Giroux), Denise (feu Claude Grondin), Ludger (Pauline Auclair), Benoît (Martine Rhéaume), Jean-Pierre (Lise Labbé), Rémi (Murielle Girard), Nicole (Marc Girard) et feu Alain; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jean (Roberta Ferguson) et Alain (Guylaine Genois); ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.