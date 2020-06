CLOUTIER, Nicole Vézina



À la Maison d'Hélène, le 5 juin 2020, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée madame Nicole Vézina, épouse de monsieur Rénald Cloutier. Elle demeurait à Montmagny. Originaire de L'Isle-aux-Grues, elle était la fille de feu monsieur Antoine Vézina et de feu dame Cécile Vézina. La famille vous accueillera à lade 9h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil, son époux Rénald, ses enfants: Line (Stéphane Vézina), Marc (Josée Dubé); ses petits-enfants: Carl Vézina, Justine Vézina (Jérémie Fournier), Jacob Dubé (Karolane Lemelin), Olivier Cloutier (Coralie Lavoie) et Rosalie Cloutier. Elle était la sœur de: feu Fernand, feu Raymonde (feu Antonio Bernier), feu Paul-Eugène (Lucia Dancause), feu Marie-Claire (feu Gérard Guichard), feu Hermance (feu Emmanuel Lavoie), Agnès, Pauline (feu Marcel Lachance, Eugène Gagné), feu Louise, Michelle (feu Maurice Vézina), Florent, Julie (feu Jean-Pierre Lemieux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier: Fernand (Josette Hamelin), Marie (feu Marcel Poulin), André (Rachelle Boulet), Gilles (Solange Gaudreau), Lise (feu Edouard Forgues, Robert Bélanger), Marcel (Pauline Coulombe), Paul-Henri (Diane Bellavance), Monique (feu Raynald Boulanger), feu Solange, Colette (Gilbert Gendron), Ginette (feu Louis-Pierre Dionne). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Dre Boulanger du département d'oncologie et Dr Bergeron ainsi que l'infirmière Manon Comeau des soins à domicile du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ ou à la Société Canadienne du Cancer: https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. La direction a été confiée à la