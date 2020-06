Antifa: hystérie ou menace réelle?

J’ai été interpellé ce matin par un texte de Nicholas Kristof dans le New York Times. Il s’intéresse à un phénomène récent, celui du développement, puis de la diabolisation, du mouvement Antifa.

Le 31 mai dernier, le président Trump affirmait qu’il allait ajouter ce mouvement à la liste des organisations terroristes. Dans l’esprit du président, Antifa est responsable de la majorité des gestes violents qui accompagnent la vague de manifestations des trois dernières semaines.

Que les accusations qu’on dirige vers Antifa reposent sur des faits ou des rumeurs, on assiste actuellement au développement d’une véritable paranoïa dans certaines régions des États-Unis et quelques récits donnent froid dans le dos.

Dans l’état de Washington, une famille de campeurs a été poursuivie par une trentaine d’hommes armés. Ces justiciers improvisés ont abattu des arbres pour bloquer les routes, piégeant ainsi le petit clan. Menacée et isolée, la famille multiraciale a du être accompagnée par les autorités policières afin de poursuivre son périple. Leurs poursuivants les croyaient associés à Antifa...

On rapporte de nombreux cas similaires sur le territoire américain et c’est ce qui a poussé Kristof à rédiger son texte. Le journaliste rappelle que ce mouvement plus ou moins structuré n’a qu’une présence marginale dans les manifestations de Black Lives Matter et que pour l’instant aucune des personnes arrêtées pour avoir posé des gestes violents n’est rattachée à Antifa.

Oui, le mouvement inspiré d’une tradition européenne de lutte contre le fascisme utilise l’action directe pour contrer l’extrême droite et il a parfois recours à la violence. S’il ne s’agit pas de nier cette réalité, il faut cependant nuancer sérieusement la menace potentielle que représentent ceux et celles qui se revendiquent du mouvement. Il ne s’agit pas ici, comme l’affirment plusieurs Américains, d’une véritable invasion pour éliminer les Blancs à l’échelle du pays.

Si je n’apprécie pas l’évolution récente du mouvement, je m’inquiète encore plus de la paranoïa entretenue par les médias conservateurs. Si vous jetez un œil à la chronologie et au développement du discours de peur entourant Antifa, vous remarquerez rapidement que l’année 2016 marque un moment charnière.

Pour se propulser vers la Maison-Blanche, Donald Trump n’a pas hésité à s’associer à Breitbart News, à Steve Bannon ou à Fox News. En utilisant la désinformation, on a fait d’Antifa un véritable ennemi intérieur. On constate maintenant qu’en agitant cet épouvantail, on justifie les pires craintes et le recours aux mesures extrêmes.

Antifa aux États-Unis, ce sont des groupuscules qui agissent au niveau local et les actions sont rarement concertées à l’échelle nationale. Prétendre qu’il s’agit d’une véritable armée ou d’une menace importante à l’échelle du pays ne s’appuie sur aucune donnée sérieuse.

S’il faut malgré tout demeurer vigilants et condamner les actions plus radicales, il faut éviter, ici encore, le piège de la désinformation. Le président s’est fait une spécialité de la division et du chaos, n’hésitant pas au passage à mettre tous les manifestants dans le même panier. Si on se limite aux faits, les suprémacistes blancs ou des organisations comme le «Bugaloo» sont autrement plus menaçants. Ce sont eux qui foncent en voiture dans la foule ou qui prêchent un recours aux armes. Pourtant, on a l’impression que l’administration actuelle est moins pressée de limiter leur action ou de les dénoncer.

