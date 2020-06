GARIEPY, Robert



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 5 juin 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Robert Gariepy, époux de madame Carole Carignan, fils de feu madame Aurore Trahan et de feu monsieur Paul Antoine Gariepy. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Carole Carignan; ses filles: Chantal (Stéphane Dugal) et Caroline (Tommy Roy); ses petits-enfants: Mathieu, Gabrielle, Charles-Antoine, Félix, Victoria et Julia Dugal, Camille et Florence Roy; son frère Yves (Madeleine Trudelle) et sa soeur Micheline (feu Claude Marcoux); ses frères et soeurs qui nous ont quittés: feu André (feu Yvonne Beauchamps), feu Colette (feu Raymond Courure), feu Rachelle (Marcel Boutet), feu Denise (feu Paul Guillemette), feu Gaston (feu Gisèle Roy); ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins et le personnel infirmier des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec)Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.