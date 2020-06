MORIN, Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Paul Morin, conjoint de Johanne Robitaille. Il était le fils de feu Wilfrid Morin et de feu Germaine Gobeil. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Johanne Robitaille, sa fille: Marlène (Joel Govin), sa petite-fille: Chloé (Jessy), ses frères et ses sœurs de la famille Morin: feu Marcel (feu Jeannette Bédard), feu Thérèse (feu Rosaire Couture), feu Eddy (Lucille, Murielle Demers), Dorothy (Dominique Gagnon), Pauline (Guy Bolduc) et Nicole (Gary Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille: Colette (Jean-Guy), Raymonde, Richard (Monique), Lise (Pierre) et Diane. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Des dons à la fondation des maladie du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/ seraient appréciés. La famille tient à remercier le personnel soignant du 4 étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que le Dr Christophe Hamel pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la