TANGUAY, André



À Québec, le 13 juin 2020, à l'âge de 66 ans est décédé après un court mais courageux combat contre le cancer André Tanguay, inspecteur retraité du SPVQ. Il était l'époux de madame Louise Fecteau, le fils de dame Marguerite Ouellet et feu monsieur Rénald Tanguay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h et 18h à 19h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse Louise Fecteau; ses enfants: Kim (Brigitte Da Sylva) et Nicolas (Mylène Paquette); ses 2 p'tits loups qu'il aimait tant et qui faisaient sa fierté Derek et Jayden; sa mère Margot Tanguay (feu Rénald Tanguay); son frère Michel (Stéphanie Laplante); ses tantes: Huguette, Lise et Pauline Tanguay; ses beaux-frères et belles-sœurs: Nelson (France Lamothe), Claude (Marlène Sylvain), Viviane (Renaud Martineau), Lyne (Jean-Marc Turgeon) et Yves; ses neveux et nièces: Martin, Caroline, Marie-Claude, Maude, Vicky, Maxim, Camille, Ann- Sophie, Cedrik, Christopher, Anthony et Arianne, de nombreux cousins et cousines ainsi que ses collègues du service de police de la Ville de Québec et de très nombreux amis qui lui étaient très chers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un câlin donné aux personnes que vous aimez ainsi que par un geste de générosité envers une personne dans le besoin ou un organisme qui aide les gens plus démunis. La famille tient à remercier le Docteur Guy April pour ses bons soins mais surtout pour son écoute et son amitié. Il a été confié Lépine Cloutier Athos.