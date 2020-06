PELLETIER, Jeannine Brousseau



Au CHSLD St-Augustin, le 3 juin dernier est décédée madame Jeannine Brousseau à l'âge de 94 ans. Elle était la fille de feu Adolphe Brousseau et de feu Juliette Chantal. Outre son époux monsieur Rosaire Pelletier, elle laisse dans le deuil ses enfants: Huguette (Clément Côté), Denise (Pierre Bouchard), Louise, Jocelyne (Pierre Morillon) et Jean- François (Brigitte Nantel); sa petite-fille Chantal (Richard Pageau) et son arrière-petite-fille Camille; ses frères et ses sœurs: feu Micheline, feu Pauline, feu Louisette, feu Jean-Guy, feu Paul- Armand, Gilles (Madeleine Lafleur) et Pierrette; ses beaux-frères et ses belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Une liturgie de la parole sera célébrée en privé auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD St-Augustin pour les bons soins prodigués.