Bas-Saint-Laurent: une offre touristique proposée

RIMOUSKI | Tourisme Bas-Saint-Laurent a dévoilé jeudi sa toute première campagne estivale qui permettra aux Bas-Laurentiens de redécouvrir leur région.

Dans le contexte actuel, on peut s'attendre à une saison différente. Cette année, les citoyens seront invités à faire la promotion de l'Est de la province.

À partir du 22 juin, 65 000 guides touristiques seront distribués aux citoyens avec de nombreux concours qui se poursuivront tout l’été. Plusieurs capsules touristiques seront ensuite diffusées sur toutes les plateformes de communication dans le but de présenter les nombreux attraits du bas du fleuve.

«C’est une première que Tourisme Bas-Saint-Laurent fait la promotion du Bas-Saint-Laurent à l’intérieur de la région. La campagne va se décliner dans les médias régionaux: télé, radio, journaux, médias sociaux avec des concours», a expliqué Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

La population de la région est également invitée à partager ses arrêts obligés sur les médias sociaux, qui seront disponibles via une carte interactive au www.bassaintlaurent.ca.

«C’est des petites trouvailles qu’on a chacun pour soi dans le territoire qu’on veut partager aux autres, faire découvrir à notre population, mais également aux gens qui seront de passage au Bas-Saint-Laurent», a poursuivi M. Lévesque.

L’industrie touristique au Bas-Saint-Laurent génère des retombées économiques de près de 300 millions $ chaque année et crée environ 8000 emplois. Tourisme Bas-Saint-Laurent souhaite donner envie aux gens d’ici de redécouvrir la région et réactiver l’achalandage tout en respectant les mesures sanitaires et de distanciation physique.

Même si les activités offertes seront plutôt nombreuses, on doit tout de même s'attendre à une diminution de l'offre, mais surtout de la capacité d'accueil. Par contre, la réponse des gens de l’extérieur est plutôt concluante jusqu’à présent.

«Les gens étaient tannés de rester enfermés pendant plusieurs mois. On a eu beaucoup d’appels jusqu’à maintenant, là ça a diminué un peu. On n’est pas complets pour l’été, mais ça va très bien», a affirmé la responsable des réservations aux Cabines du phare, Louise Beaulieu.

«Ce qui nous a attirés c’est surtout l’air du fleuve, le bon air frais comparativement à Montréal. On avait hâte de fuir ça, on s’est sauvé de la ville ce matin», ont confié des touristes fraîchement arrivés à Rimouski.

Les bureaux d'informations touristiques ouvriront à compter du 24 juin. Il ne reste plus qu'à espérer que la population soit au rendez-vous cet été.