LANGLOIS, Paul



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 15 mars 2020, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédé Monsieur Paul Langlois, époux de dame Monique Jobin. Né à Salaberry-de-Valleyfield, le 27 mars 1950, il était le fils de feu de madame Cécile Gauthier et de feu monsieur André Langlois. Il demeurait à Québec, arr. cité Limoilou. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àle samedi 20 juin 2020 de 10h à 10 h 50.Outre son épouse Monique, monsieur Langlois laisse dans le deuil son fils Daniel (Nancy Plante); sa fille Josée (Jean-Philippe Mercier); ses petits-enfants: Lauryann, Louis-Philip, Julyann et Justin; son frère Claude; sa soeur Lise; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s. Il était également le frère de feu Jean-Louis et feu Roger. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention et la qualité des soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus), Site : www.fondationduchudequebec.org, Tél : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de