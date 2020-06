HUDON, Madeleine



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 mai 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Madeleine Hudon, fille de feu monsieur Benoit Hudon et de feu dame Georgette Paquet. Elle demeurait à Montmagny.Elle laisse dans le deuil, ses sœurs Jacqueline (Pierre Marceau), Murielle (Bertrand Hamel), son demi-frère Jean-Marie (Madeleine Lavoie). Elle laisse également dans le deuil son neveu Michel Hudon, sa nièce Marie-Ève Cormier (Nicolas Paris-Lafrance) ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille a une pensée pour ses voisins de longue date, M. et Mme Jacques Canuel et M. et Mme Gaétan Gaumond. La famille désire remercier sincèrement la Dre Jessica Ouellet de même que le personnel du département de Médecine-chirurgie (jour-soir-nuit) soit les infirmières, préposés(es), intervenante(s) en physio-ergo, inhalothérapeute(s) et/ou autre(s) intervenant(s) pour leur présence, leur délicatesse et l'attention portée à Madeleine de même que pour les très bons soins qui lui ont été prodigués. Merci également au personnel du bloc opératoire et des soins intensifs pour leurs bons soins. Merci à Patrick Charuest, intervenant en soins spirituels, pour sa présence et son écoute auprès de Madeleine.à Dre Michelle Boulanger pour sa disponibilité, son support et sa présence auprès de Madeleine.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Qc) G5V 3R8 et/ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9. La direction a été confiée à la