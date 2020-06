FRÉGEAU, Rose-Aimée



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 23 mai 2020, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédée madame Rose-Aimée Frégeau, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Maria Fournier et de feu monsieur Adélard Frégeau et a vécu depuis son tout jeune âge dans la famille de feu dame Valentine Frégeau et de feu monsieur Omer Gaudreau. Elle était la soeur et la belle-sœur de : feu Marie-Paule (feu Roméo Fraser), feu Rosaire (feu Jeannette Dubé), feu Gérard, feu Yvan, Marie-Jeanne (feu Jean Brousseau), feu Jean-Louis (Monique Gagné), Fernande (feu Alfred Boulet), Claude (Rachelle Lamarre) et Paul-Urbain (feu Marcelle Prévost); de la famille Gaudreau : feu Henri-Paul, feu Jean-Berchmans, feu Ovila, feu Roger et leur épouse. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. La famille désire remercier sa grande amie Rose-Hélène Caron pour son dévouement et sa présence soutenue depuis plusieurs années auprès de Rose-Aimée. Sincère merci également au personnel de la Résidence Marcelle-Mallet de Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Marcelle-Mallet, 91, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Qc) G0R 1H0 ou à la Fondation Rayons d'Espoir pour les CLSC et Centres d'Hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec), G0R 2J0.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.