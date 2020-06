BARRETTE, Armand



À l'Hôpital Général de Québec, le 11 juin 2020, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédé monsieur Armand Barrette, fils de feu madame Angéline Verreault et de feu monsieur Georges Barrette. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario, époux de Manon Lefebvre, Steve; ses petites-filles Laurie, Noémie. Il était le frère de: feu Noël, feu Hélène et feu Roger. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Général qui s'est occupé de Armand, les cols bleus de la ville Québec, et la ligue de Hockey des retraités de Québec