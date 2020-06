MERCIER-BOUCHARD

Armandine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mai 2020 est décédée paisiblement, à l'âge de 92 ans et 6 mois, madame Armandine Mercier, épouse de feu Alyre Bouchard, fille de feu Alcide Mercier et de feu Diana Vallière. Elle demeurait à Saint-Henri de Lévis. Elle laisse dans la peine ses enfants: Nicole (Pierre Dominique Huot), Jacques (Gaétane Dallaire), Cécile (Raymond Trudel), Guy (Louise Pelletier), Bruno (Hélène Boutin), Claire (Benoît Turcotte), Paul (Aline Boutin) et Anne; ses petits-enfants : Martine Huot, Pascal, Julie, Josée, David et Francis Bouchard, Marie-Noëlle et Philippe Bouchard-Trudel, Guillaume et Vincent Pelletier-Bouchard, Maxime, Amélie et Julien Bouchard, William, Christopher et Beverly Cagelet, Charles et Kathy Patry et leur conjoint(e); ses 13 arrière-petits-enfants; ses frères et sœur: feu Réal (feu Noëlla Laliberté), feu Rosélia (feu Robert Laliberté), feu Ulric (feu Gemma Pouliot), feu Paul-Eugène (feu Estelle Dion), Rodrigue (Gisèle Fradette), feu Roger (feu Gemma Drouin), Julien (feu Clairette Richard, Jeanne Labrecque), Benoît (Hélène Delisle), Denise (Jean Labonté); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Blandine (feu Omer Proteau), feu Albert (feu Hélène Pouliot), Marie-Ange (feu Émile Larochelle), Alexandrine (Sœur Marie) et de feu Gérard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel du 2e étage du Manoir Liverpool, pour les bons soins prodigués à notre maman adorée et leur dévouement. Un merci spécial aux infirmières en soins à domicile Patricia et Marianne, aux travailleuses sociales Julie Deschesnes, Marie-Ève Allard et Julie Gonthier. Des dons à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis seraient grandement appréciés par la famille https://fhdl.ca/faire-un-don/ La famille vous accueillera aude 10h à 12h.