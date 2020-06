BÉRUBÉ, Pauline



Le 14 juin 2020 est décédée, à l'âge de 61 ans et 11 mois, Pauline Bérubé conjointe de Bertin Pelletier et fille de feu Florence Boucher et de feu Roger Bérubé. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses filles: Diana (Daniel) et Angila (Alia); sa petite-fille adorée Maxence et son petit-fils d'amour Amori. Sont aussi affectés par son départ ses frères et ses soeurs, ses neveux et ses nièces qu'elle aimait tant, ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Bérubé et Pelletier, ses chers collègues de travail, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du département des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur douceur, leur patience et les bons soins prodigués. De plus, un énorme merci à toutes les infirmières et préposées des soins à domicile qui nous ont supportés tout au long de cette épreuve. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 55.et de là au crématorium. À la douce mémoire de Pauline, au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil. En ligne: ww.operationenfantsoleil.ca/aider/faire_un_don