Chantiers routiers: un autre casse-tête dans les prochaines semaines

La Ville de Montréal a dévoilé, jeudi, les grands chantiers routiers qui seront en fonction dans les prochaines semaines.

Les automobilistes dans la région de Montréal devront, cet été encore, s’armer de patience.

Sur le réseau autoroutier, des travaux seront réalisés sur des tronçons plus longs et dureront plus longtemps.

Plusieurs fermetures sont à prévoir dans le secteur de l’échangeur pour les autoroutes 13 et 40.

Des entraves majeures se retrouveront dans le fameux secteur Turcot-Champlain-Bonaventure, regroupant les autoroutes 15 et 10.

D’ailleurs, le corridor de l’autoroute 10 situé sur la Rive-Sud de Montréal sera également touché par plusieurs fermetures et entraves au cours de l’été.

Le réseau routier municipal ne sera pas épargné non plus et son paysage continuera d’être parsemé de cônes orange.

«On va terminer plusieurs grands chantiers. De nouveaux chantiers, il n’y en a pas tant», explique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Les déplacements seront également compliqués par l’instauration de rues partagées et de corridors sanitaires en raison de la COVID-19.

«Ça ne sera pas moins facile de se déplacer en voiture. On aussi beaucoup de rues partagées cet été, piétons, cyclistes. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c’est: planifiez vos déplacements», affirme-t-il.