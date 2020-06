GAUDREAU, Alain



À Montmagny, le 8 juin 2020 à l'âge de 58 ans est décédé accidentellement M. Alain Gaudreau, époux de Mme Brigitte Nicole. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la:à compter de 13h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Émilie (Julien Fournier), Alexsandra (Vincent Leclerc); sa petite-fille: Elisabeth Fournier; sa mère: Fernande Dionne (feu Fernand Gaudreau); sa sœur et ses frères: Mario (Nathalie Roy), Céline (Guy Boutin), Benoit (Louise Létourneau); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Coulombe, les enfants du premier mariage de sa belle-mère: Jean-Claude, Louise (Marcel Gaudreau), feu Yvon (Yasmine Coulombe), feu Monique (Jean-Yves Gaudreau), André (Hélène Gaudreau), Yolande (Jean-Marc Guimont), Raymonde (Fernand Bélanger). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles et tantes.