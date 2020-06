DUQUETTE, Clément



À son domicile, le 14 juin 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé Clément Duquette, époux de Louisette Bourque. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Isabelle Campagnat), François (Vicky Couture) et Cynthia (Ulysse D'Astous); ses petits-enfants: Darianne et Marc-André Duquet, Megan, Coralie, Léa, Mia, Érika, Samuel et Gabriel Duquette; ses frères et soeurs: feu Lucien (Monique Marcotte), Rénald (Émilienne Côté), Robert (Claire Rainville), Colette (Georges Lapointe) et Suzanne (Germain Gonthier); ses nièces: Suzie et Chantal Gonthier; ses beaux-parents : monsieur Jean-Paul Bourque et madame Anne-Marie Dubé; ainsi que les membres de la famille Bourque, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 15h.