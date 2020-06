DROUIN, Claire Vadeboncoeur



À la Villa d'Accueil St-Bernard, le 11 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Claire Vadeboncoeur, épouse de feu Jean-Paul Drouin, fille de feu Jeanne Thibodeau et de feu Émile Vadeboncoeur. Elle demeurait à Saint-Elzéar, autrefois de Trois-Rivières. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre, Nicole (Mario Marcoux), Denis (Linda Marcoux), Lynda (Denis Parent) et France (Lucien Camiré); ses 10 petits-enfants et ses 19 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Guy (Thérèse Bergeron), feu Roger (Colette Hubert) et feu Léo (feu Françoise Thibault). Elle était la belle-sœur de feu André (Jeanne d'Arc Cyr), feu Dominique, Chantal (feu Gonzague Gilbert), feu Guy (feu Rose-Aline Vachon), Céline (feu Benoît Grenier), Arthur (Jeannine Gilbert) et Jacqueline (feu Jean Vézina). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et amis.et de là au cimetière de Saint-Elzéar.La direction de la célébration a été confiée à laLa famille désire remercier chaque personne qui, à un moment ou l'autre de la vie de Claire, avez fait preuve de bonté et de bienveillance à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Marie de Jésus (Saint-Elzéar) (62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, G6E 4A2).