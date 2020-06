Des bonnes nouvelles inespérées

Football Québec se pince pour y croire.

Il y a quelques semaines à peine, le retour du football dans la forme que l’on connaît semblait pour le moins improbable. Les annonces de la ministre Isabelle Charest, mercredi, laissent maintenant espérer que la prochaine saison pourra débuter comme prévu.

« On a reçu des nouvelles que l’on n’osait pas espérer, a reconnu le directeur général de Football Québec, Mathieu Joyal. On ne savait pas à quelle vitesse ça irait, mais ça va plus vite qu’on pensait. Nous sommes bien contents. Sauf pour les adultes qui superviseront les entraînements, la règle de distanciation entre les jeunes ne tient plus [maximum de 15 minutes dans un entraînement]. »

Le court contact est maintenant permis. « À partir du 22 juin, les équipes civiles peuvent tenir des entraînements à 12 contre 12, a confirmé Joyal. On souhaite qu’il y ait une saison comme prévu si on maintient le cap. L’urgence n’est toutefois pas de tenir un entraînement à plein régime, mais c’est une bonne nouvelle. Les joueurs pourront reprendre l’entraînement, se remettre en forme et s’amuser. Ils ont besoin de courir et de socialiser. Pour ce retour, on demande qu’il n’y ait pas de caucus et de poignées de mains.

« L’urgence est de remettre l’équipement en toute sécurité, de poursuivre Joyal. Parce que les bénévoles sont souvent des gens plus âgés qui pourraient souffrir de problèmes de santé, il faut être prudents. On suggère aux gens qui remettent le matériel de porter un masque, des gants et de fournir du nettoyant dans la mesure du possible. On ne veut pas perdre de monde. Il faut être prudents. Il reste à savoir s’il y aura une deuxième vague compte tenu que le gouvernement laisse planer cette possibilité. »

Oeil ouvert

Les équipes doivent maintenant obtenir le feu vert des Villes et des écoles pour reprendre leurs activités. Joyal confirme qu’il y a encore des parcs qui ne sont pas ouverts sur la Rive-Nord de Montréal. « Les organisations sont responsables et on fait confiance au monde, a indiqué le DG de Football Québec. On ne jouera pas à la police parce que nous sommes trois employés, mais on gardera l’œil ouvert. »

Le RSEQ est également content de l’évolution.

« Le court contact qui est autorisé et les voyages entre les régions d’un point A au point B sont deux bonnes nouvelles, a souligné le PDG Gustave Roel. Ça donne de l’énergie. Les institutions sont en discussions et détermineront si elles apportent des changements au cadre de leur ligue respective. Tous les joueurs au Québec répondent aux mêmes paramètres. »