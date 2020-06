Des spectacles devant public au Palais Montcalm

Une première salle de spectacle de Québec va reprendre vie prochainement lorsque le Palais Montcalm va recevoir une soirée d’humour et des concerts de Mononc' Serge ainsi que de Pépé et sa guitare.

C’est le producteur Karl-Emmanuel Picard qui est derrière le projet. Comme il ne peut recevoir de spectateurs à son bar-spectacle L’Anti, il s’est tourné vers le Palais Montcalm où il présentera d’abord un spectacle d’humour qui mettra en vedette Étienne Dano, Stéphane Fallu et Pierre-Bruno Rivard, et il sera repris trois fois le même soir, le 27 juin.

Puis, les 3 et 4 juillet respectivement, Pépé et Mononc' Serge enchaîneront deux représentations d’une heure par soir.

Un maximum de 50 personnes, comme ordonné par la santé publique, sera admis par représentation, et la distanciation physique de 1,5 m sera en vigueur.

«La machine doit repartir et je veux redonner le goût à d’autres de faire des spectacles. Et faire travailler des techniciens et des musiciens», a dit Karl-Emmanuel Picard.

Les billets sont en vente maintenant à 28$ (humour), 35$ (Pépé) et 30$ (Mononc' Serge).