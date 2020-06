MARCOTTE, Fernand



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 13 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Fernand Marcotte, époux de dame Pierrette Landry, fils de feu monsieur Gédéon Marcotte et de feu dame Marie-Anna Marcotte. Il était natif de Saint-Raymond.et de là au columbarium du cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: feu Berthe (feu Rolland Julien), feu Léo, Rollande, feu Ida (feu Gilbert Cloutier), feu Gisèle (feu Jean-Paul Beaumont), feu Jeanne (feu Hilaire Cantin), Georges (feu Hélène Ruel), Éliane (feu Gérard Beaumont), André (Monique Cardivel); ses beaux- frères et belle-sœur de la famille Landry: Marc-André (feu Raymonde Riverin), feu René, Micheline, Gilles (feu Doris Gauthier), feu Claude (Denise Alain), Francine (Claude Gingras, Rollande (Yvon Cayer), sa filleule Marie-Claude Gingras et son filleul Patrice Cayer;ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s.