LACASSE, Albert



À son domicile, le 27 mai 2020, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédé monsieur Albert Lacasse, époux de feu madame Gisèle Boutin et conjoint de madame Betty Émond Laflamme, fils de feu madame Lumina Labbé et feu monsieur Aurèle Lacasse. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Julien (Réjeanne Bélanger), Réjane (feu Réal Prévost), Bertrand (Diane Lefebvre), Martin (Ginette Bilodeau), Jocelyn (Nicole Genest), ses 11 petits- enfants et ses 13 arrière-petits-enfants; ses frères et sa sœur: feu Jean-Marie Lacasse (Juliette Mercier), feu Éliane Lacasse (feu Paul-Henri Boutin), feu Aimé Lacasse (Rachel Mercier); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Boutin: feu Benoit Boutin, feu Rollande Boutin (feu Jean-Paul Mercier), Gilles Boutin (Colette Turgeon), feu Raymond Boutin (feu Denise Chabot), Lucille Boutin, Jacques Boutin (Gisèle Gagnon), Cécile Boutin (feu Emilien Morel), feu Laurent Boutin (Carole Parizeau), feu Louise Boutin (feu Luigi Cardillo), feu Jean-Guy Boutin (Murielle Lachance), Simone Boutin (Normand Larochelle), Aline Boutin (Paul Arsenault); ainsi que les enfants de madame Bernadette Emond Laflamme: Pierre Laflamme (Sylvie Lamontagne) et Hélène Laflamme (Ibrahima Sylla); neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 ave St-Georges St-Charles-de-Bellechasse GOR 2TO. La direction des funérailles a été confiée à la