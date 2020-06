VALLIÈRES, Thérèse Bernard



À Québec, le 10 juin 2020, à l'âge de 90 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Thérèse Bernard, épouse de feu Jacques Vallières. Fille de feu Arthur Bernard et de feu Augustine Hébert, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Nadine Yansenne), France (Gaston Giasson) et Daniel (Marjolaine Corriveau); ses petits-enfants: Jacques, Kevin et David et leur conjointe; ses cinq arrière-petits-enfants: Laurie-Anne, Gabriel, Alice, Mathias et Noémie; ses frères et sœurs: feu Émilien (feu Yvonne Martel), feu Fernande (feu Paul Jobin), feu Roger (feu Antoinette Forges), feu Georges (feu Albina Drouin), feu Roland (Georgette Belleau), feu Jacqueline (feu Louis-Alexandre Letarte), feu Roméo, feu Gaston (feu Louise Paradis), feu Paul-Arthur Bernard-Rochette (feu Denise Royer), feu René (feu Pauline Maheux) et Pierrette (feu Florien Roberge); ainsi que sa belle-sœur: Yolande Vallières (feu Yvan Renaud). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances en privé auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC. (4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8). Pour rendre hommage à Mme Bernard, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.