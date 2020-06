BÉRUBÉ, Alice Fontaine



À la Résidence Mgr. Bourget de Lévis, le 1er juin 2020, à l'âge de 101 ans et 8 mois, est décédée dame Alice Fontaine, épouse de feu Maurice Bérubé, fille de feu Henri Fontaine et de feu Marie Tétreault. Elle demeurait autrefois à Vallée-Jonction. Elle était la mère de feu Pierre (Rachelle Marceau, Charles Sias), feu Cécile (feu Pierre-Alain Mouchet). Elle était la grand-mère de feu Marc-André Bérubé, Pierre-Étienne Mouchet (Sarah), Alex et Jean-Michel (Claudia). Elle était l'arrière-grand-mère de Dahlia, Jay-Dan, Lucien et Martin. Elle était l'arrière-arrière-grand-mère de feu Camélia, Èva et Thao. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Clairette (feu Arthur Fontaine); ses neveux et nièces des familles Fontaine et Bérubé, de nombreux amis ainsi que toute la famille Marceau. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Fontaine et Bérubé.et de là au cimetière de Vallée-Jonction.La direction de la célébration a été confiée à laUn merci spécial à ses médecins : Dr Michel Tremblay et Dr Sébastien Bergeron, à M. André Dumas pharmacien, ainsi qu'au personnel de la Résidence Mgr Bourget pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) : www.fhdl.ca ou à l'organisme de votre choix.