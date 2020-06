GODBOUT, Gabrielle



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement, le 26 mars 2020, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédée madame Gabrielle Godbout, épouse de feu monsieur Joseph Doris Pigeon, fille de feu monsieur Égide Godbout et feu dame Adélarine Brisson. Elle demeurait à Québec, native de St-Gervais-de-Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Andrée-Anne (feu Lucien Laflamme), Jean-Yves (Rolande Lacroix), Raymond (Madeleine Lemieux), feu Laurent (feu Lucette Chabot), Louis-Joseph (Nicole Leblond), Marguerite, Irène (Claude Nadeau), Thérèse (Guy Fiset), Marthe (Jean-Marc Brousseau), Suzanne (Gaétan Fournier), Catherine. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Pigeon; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es) de la Résidence La Champenoise. La famille tient à remercier sincèrement les Docteurs Simon Gagnon et Maurice Lavoie, les intervenants du CLSC de Limoilou ainsi que le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire