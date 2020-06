Est-ce que je perds mon temps?

Je suis un bon gars et j’avoue que ça ne me dérange pas d’avoir l’air de celui de qui on abuse, puisque j’ai été élevé dans l’amour des femmes par une mère féministe. Pour ma mère, l’important était que je ne leur fasse jamais mal.

J’en arrive au cœur de mon problème avec celle que je fréquente depuis presque un an. C’est une relation compliquée, puisqu’elle est en couple avec un homme dominateur et pervers narcissique qui fait tout pour la couper de ses amis et de sa famille, pour pouvoir la martyriser à sa guise.

On s’est rencontré dans un cours aux adultes et ce fut le coup de foudre. Très vite elle m’a raconté comment son conjoint se comportait mal avec elle. Je l’ai d’abord prise en pitié, avant de me rendre compte qu’elle m’attirait beaucoup. Comme c’était réciproque on a commencé à se fréquenter.

On se voit en cachette depuis presqu’un an. À un moment donné elle se disait prête à déménager avec moi, mais ça ne s’est pas réalisé. Je ne sais pas trop pourquoi elle a changé d’idée,puisqu’elle souffre de l’emprise que cet homme exerce sur elle.

J’avais oublié de vous dire qu’elle a deux filles de 8 et 10 ans, et il semble que ça a joué dans la balance pour prendre sa décision. Je l’aime cette femme et je n’ai pas envie de lâcher prise. Mais en même temps que je veux faire preuve de patience, je me demande si elle ne profite pas un peu trop de ma bonté ?

Un homme anxieux de savoir

J’ai du mal à vous donner une réponse qui va vous satisfaire parce qu’il y a pour moi beaucoup d’aspects inconnus dans votre histoire. Cependant, une chose me frappe, et je ne puis la passer sous silence. Malgré qu’elle soit souffrante dans sa situation de couple, cette femme préfère y rester que de vous faire confiance. Vous pouvez vous montrer patient, mais sera-t-elle au rendez-vous de votre amour au bout de l’expérience ?

La seule façon de le savoir est de la provoquer en la poussant au pied du mur. Ou bien elle vient vous rejoindre ou bien vous la quittez définitivement. Je ne puis garantir sa réponse à un tel ultimatum, mais je crois que vous devez prendre le risque pour ne pas perdre votre vie en faux espoirs.