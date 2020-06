CARON, Francis



À son domicile, le 6 juin 2020, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Francis Caron, fils de feu dame Jacqueline Bélanger et de feu monsieur Claude Caron. Il demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Il laisse dans le deuil son amie Francine Poulin et ses enfants Andréanne et Pier-Olivier Jacques; ses frères Gilbert (Louise Pelletier) et François (Lynda Lebrasseur); sa marraine Jeannine Caron, sa tante Lorraine Bélanger (feu Yvan Lafortune). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille de feu madame Marie-Paule Busque et de feu monsieur Albert Poulin : feu Guy, Roger (feu Jeanne Lacoste - Nicole Thibert), feu Yvon (Danielle Lambert), feu Michel (Céline Perreault), Richard (Gisèle Picard), Raymond (Mirella Blais), ainsi que de nombreux cousins et cousines, autres parents, amis(es) et collègues de travail.suivie de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Eugène.