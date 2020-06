Industrie touristique: une lettre au premier ministre

Monsieur le premier ministre,

Jeudi dernier, l’annonce faite par le gouvernement du Québec d’une nouvelle étape de déconfinement de l'industrie touristique, bien qu’une bonne nouvelle en soi pour le tourisme au Québec, a laissé plus d’une centaine d’entreprises touristiques avec un sentiment d’incompréhension. Celles-ci avaient déjà été exclues des deux premières étapes de déconfinement du tourisme et sont toujours sans horizon quant à leur réouverture.

En effet, nous, les dirigeants de certaines de ces attractions, parcs aquatiques, sites thématiques et centres d’amusement de partout au Québec, ne comprenons pas pourquoi nous n’avons pu obtenir le feu vert de réouverture pour contribuer, nous aussi, au succès des vacances des Québécois.

Lors de l’annonce du 11 juin, la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx, mentionnait avec exactitude que le Québec n’est pas un prix de consolation, n’est pas une destination de remplacement et a beaucoup à offrir aux visiteurs. C’est dans cet esprit que nous souhaitons ardemment pouvoir ouvrir les portes de nos entreprises le plus rapidement possible afin de contribuer à séduire les visiteurs avec le plein potentiel attractif qu’offre notre belle province. De cette manière, les Québécois pourraient profiter de toute la variété de l’offre touristique.

Dans un souci d’équité, de représentativité et d’attractivité, alors que le gouvernement propose des incitatifs avantageux pour que les Québécois puissent planifier leurs vacances, nous souhaitons pouvoir participer pleinement aux passeports et forfaits dès leur lancement. Pour ce faire, surtout à l’approche des jours fériés de la Fête nationale du Québec et de la fête du Canada, il est urgent que nous obtenions une date précise pour la réouverture de nos attractions afin de pouvoir faire partie intégrante des séjours des Québécois dans toutes nos régions. Nos équipes sont prêtes à les accueillir en toute sécurité et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur à l’heure actuelle.

Aujourd’hui, nous vous interpellons donc afin de mieux comprendre les délais annoncés en considérant que le guide sanitaire pour le tourisme est approuvé depuis plusieurs semaines et que notre secteur a proposé des mesures sanitaires complémentaires à la santé publique la semaine dernière.

De plus, nous nous rendons disponibles pour des échanges avec les autorités qui permettront d’apporter toutes les précisions aux mesures sanitaires nécessaires à une ouverture sécuritaire, tant pour les visiteurs que pour nos équipes. Ce sont des centaines de travailleurs qui attendent ce feu vert pour retrouver leur emploi et recommencer à générer des retombées positives pour leur collectivité. L’été est à nos portes et nous avons hâte d’accueillir les visiteurs, comme nous savons si bien le faire.

Pour l’heure, veuillez recevoir, monsieur le premier ministre, l’expression de nos sentiments distingués.