«La Grande Allée est toujours vivante»

La fermeture du Cosmos Grande Allée, une institution des 25 dernières années, a fait réagir jusqu’aux Communes à Ottawa, mais les propriétaires de commerces sur la célèbre artère de Québec refusent d’y voir un mauvais présage.

« La Grande Allée se renouvelle », crient en cœur les propriétaires de restaurants de la rue. Si certains commerces ont fermé leurs portes au cours des dernières années, d’autres ont ouvert ou sont sur le point d’ouvrir.

C’est le cas de la Maison du Spaghetti où 6 millions $ ont été investis pour en faire une auberge de jeunesse accompagnée d’un nouveau bistro.

« Avant c’était plus des attrape-touristes sur Grande Allée. Ça s’est transformé en restaurants intéressants », fait valoir Fabio Monti.

En plus de l’Atelier et de l’Ophélia, ce dernier a acheté l’édifice voisin qui abritait le Ashton pour lancer une autre offre alimentaire. « On n’a eu d’autre choix que de mettre ça sur pause pour le moment, mais c’est à cause de la COVID », explique-t-il.

« L’été, ça marche »

Le restaurant Faites à l’os qui en est à son troisième été, est un autre exemple de renouvellement. L’endroit de 40 places ressemble plus au type de restaurant que l’on trouve en basse-ville, mais les propriétaires ont tout de même misé sur le centre-ville. « L’été, ça marche. C’est l’enfer, la Grande Allée », assure Christian Desnoyers.

Des fermetures partout

Philippe Desrosiers de l’Inox fait valoir que la crise aura des conséquences partout. « Il en ferme sur Grande Allée, des commerces, mais il en ferme partout, sur Saint-Joseph aussi », tempère-t-il.

L’annulation du FEQ fera évidemment mal aux commerçants, mais M. Desrosiers rappelle que c’est l’ensemble de la ville qui bénéficie du festival. Plus encore, « on va faire de la business [pendant ces 10 jours], on ne tombe pas à zéro », ajoute celui qui est sur Grande Allée depuis 20 ans.

La réponse de la clientèle semble d’ailleurs très bonne depuis l’ouverture des restos post-confinement, lundi. La rue piétonne toutes les fins de semaine va certainement contribuer à animer l’été. « La Grande Allée est toujours vivante », plaide Philippe Desrosiers.

Réaction à Ottawa

Le député conservateur Alain Rayes a aussi questionné le gouvernement sur la fermeture du Cosmos lors de la période de questions jeudi.

« Quand ce gouvernement va-t-il adapter la PCU afin de permettre aux gens de retourner sur le marché du travail ? » a demandé M. Rayes. Pour expliquer la fermeture, le propriétaire du Cosmos Louis McNeil avait aussi pointé du doigt la PCU qui venait « en concurrence » avec son entreprise.