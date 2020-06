Le Fonds FTQ a investi 1,4 milliard $ au Québec

Le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,4 milliard $ dans l’économie québécoise au cours de son exercice qui a pris fin le 31 mai, soit 17 % de plus que pendant l’année précédente.

L’augmentation s’explique notamment par la décision du Fonds d’effectuer des investissements additionnels «en réponse à la pandémie».

«Grâce à notre présence dans toutes les régions du Québec et notre proximité des entreprises, nous avons rapidement identifié, dès mars, les besoins les plus pressants», a déclaré jeudi dans un communiqué le PDG du Fonds, Gaétan Morin.

Trois mesures

Le Fonds a mis en place trois mesures pour aider les entreprises de son portefeuille: un report de six mois des paiements liés aux prêts, des investissements dans leur fonds de roulement pour permettre une relance rapide des activités et des injections de capital pour financer des projets de croissance.

Plus de 1300 entreprises ont bénéficié du report de six mois des paiements liés aux prêts.

Parmi les entreprises qui ont reçu des investissements du Fonds dans le contexte de la pandémie, on compte le Groupe Vision New Look (facilité de crédit de 40 millions $) et l’entreprise pharmaceutique néo-écossaise IMV, qui a des activités au Québec (7,5 millions $ en capital-actions).

Le Fonds FTQ doit publier les résultats financiers de son exercice 2019-2020 le 30 juin.