Les portes du Cosmos resteront fermées

Annulation du Festival d’été, absence de tourisme et employés qui préfèrent la PCU, les propriétaires de la chaîne de restaurants Cosmos ont décidé de ne pas rouvrir son restaurant de la Grande Allée.

Il s’agit d’un autre coup dur pour l’artère jadis emblématique du nightlife de Québec. Après le Maurice et le Ashton, mais aussi La Vieille Maison du Spaghetti, le Savini et le McDonald’s, voilà qu’une importante institution de la Grande Allée tire sa révérence.

« On était break even depuis deux ou trois ans, mais sans FEQ et sans touristes, c’est impossible », explique sans détour le copropriétaire Louis McNeil.

Photo courtoisie Louis McNeil

Copropriétaire des restaurants Cosmos

L’homme d’affaires annonce aussi que le Cosmos de Lévis a également été vendu afin de se concentrer sur ceux de Sainte-Foy, de Lebourgneuf et sur le District, rue Saint-Joseph. « Si j’y allais avec mon cœur, je vendrais rien, mais je dois prendre des décisions pour assurer ma survie », explique-t-il avec émotion.

Difficile pour la Grande Allée

M. McNeil dit avoir tenté sans succès de « casser son bail » avec les propriétaires de l’établissement de la Grande Allée pour mieux rebondir après la crise. Mais l’annulation du Festival d’été a peut-être été le « clou dans le cercueil ».

« Juste le FEQ, ça paye deux ou trois mois de l’année », explique-t-il. « Ça ne s’annonce pas bien pour la Grande Allée », analyse-t-il. Le groupe est également propriétaire du District sur Saint-Joseph et ceux-ci constatent le déplacement de la clientèle.

« C’est fini la Haute-Ville, les jeunes sortent en Basse-Ville », constate-t-il tout en faisant valoir que les habitudes de sorties et de consommation ont aussi changé. « Je suis le premier [à fermer à cause de la COVID], mais je ne pense pas que je vais être le dernier. »

La concurrence de la PCU

Autre élément qui a joué dans la décision de fermer le Cosmos Grande Allée est la difficulté de retrouver du personnel. « La PCU [Prestation canadienne d’urgence], c’est vraiment de la concurrence », déplore M. McNeil.

Il affirme que peu d’employés ont montré de l’intérêt à revenir au travail lorsqu’il a sondé le terrain. Les intéressés ont donc été dirigés vers les trois restaurants toujours ouverts. « En septembre, ils vont tous chercher une job, mais c’est en septembre que les restos vont péter », craint-il.

Quant au restaurant de Lévis, M. McNeil admet que la situation était « difficile » avant la crise. « La COVID nous a crucifiés. » Une entente a cependant été conclue avec un repreneur qui s’était manifesté il y a quelques mois. « On a accepté son offre lundi », confirme M. McNeil.

► Le Cosmos de la Grande Allée avait ouvert ses portes il y a 25 ans et celui de Lévis était en activité depuis 12 ans.