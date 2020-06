Ouverture restreinte et files d'attente pour les piscines à Québec

Juste à temps pour la canicule, la Ville de Québec procède à l'ouverture des piscines sur son territoire, mais on en limitera l'accès.

La municipalité a annoncé par communiqué qu'elle ouvrira l'ensemble de ses 42 piscines et pataugeoires extérieures à compter de vendredi.

Le maire, Régis Labeaume, souhaite que les citoyens en profitent de façon responsable. «Nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir nos piscines et pataugeoires extérieures en cet été particulier. Nous comptons sur la collaboration habituelle des citoyens pour suivre les mesures mises en place afin de permettre à tous de bénéficier d’une baignade sécuritaire pendant toute la saison estivale.»

Les bassins seront ouverts tous les jours de la semaine, de 11 h à 20 h. Mais des règles sanitaires s'appliqueront, pour faire face à la situation de pandémie. Il faut donc s'attendre à une toute nouvelle méthode de fonctionnement. Premièrement, les piscines ne pourront accueillir que 25 % ou moins du nombre de baigneurs habituel. On a par contre bonifié les heures d'ouverture de certains bassins.

Ensuite, pour aller faire trempette, il faudra réserver sa place. Les citoyens «devront réserver leur place en se rangeant dans la file d’attente sur place en vue d’avoir un accès pour l’heure à venir ou pour s’inscrire sur une liste d’attente pour une autre heure de la journée», explique la Ville.

Bref, il faudra être patient. Et profitez bien de votre séance de rafraîchissement, car la Ville limite les présences à une par jour par citoyen. Les groupes peuvent être composés de 6 personnes maximum. Bien sûr, les règles de distanciation s'appliquent.

«La durée de la baignade sera de 50 minutes par plage horaire. Il est important de se présenter à l’heure convenue, car la réservation sera annulée après 10 minutes de retard», avise-t-on. La Ville cherche par ailleurs à simplifier le processus grâce à un système de réservation en ligne.

Quelques installations ouvriront plus tard en raison de travaux : de Courville et de l’Apprenti‐Sage et la nouvelle piscine Victorin‐Beaucage.